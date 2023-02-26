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Агрипина Борисова

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Место рождения

д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1882

Дата смерти

06.02.1885

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1882

Отец: Борис Фёдоров

Мать: Агрипина Максимова

д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.02.1885
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
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