Агрипина Борисова
Место рожденияд.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1882
Дата смерти06.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1882
Отец: Борис Фёдоров
Мать: Агрипина Максимова
д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.02.1885
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори