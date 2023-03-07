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Агрипина Максимова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.06.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1857

Отец: Максим Авраамов

Мать: Марфа (Афанасиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Борис Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1880

Дочь: Дария Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Агрипина Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Варвара Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1887

Дочь: Акилина Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Рождение ребёнка
27.11.1891

Сын: Иван Борисов

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1894

Сын: Макарий Борисов

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Никита Борисов

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1898

Сын: Стефан Борисов

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Григорий Борисов

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Борис Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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