Агрипина Максимова
Место рождения
Дата рождения21.06.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.06.1857
Отец: Максим Авраамов
Мать: Марфа (Афанасиева)
Бракосочетание
06.11.1877
Муж: Борис Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1880
Дочь: Дария Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1882
Дочь: Агрипина Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: Варвара Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
02.04.1887
Дочь: Акилина Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
27.11.1891
Сын: Иван Борисов
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
26.04.1894
Сын: Макарий Борисов
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895
Сын: Никита Борисов
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
28.11.1898
Сын: Стефан Борисов
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Григорий Борисов
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Борис Фёдоров
Смерть
Неизвестно