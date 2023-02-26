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Марфа (Афанасиева)

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Место рождения

д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

04.02.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1847

Муж: Максим Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1848

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1849

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1853

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1855

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1857

Дочь: Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1859

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1861

Сын: Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1864

Дочь: Феодосия Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.02.1883
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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