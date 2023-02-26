Марфа (Афанасиева)
Место рожденияд.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти04.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Осиновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1847
Муж: Максим Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1848
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
27.07.1849
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Максимов
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
18.03.1853
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
14.02.1855
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
21.06.1857
Дочь: Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
21.02.1859
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
12.05.1861
Сын: Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
29.05.1864
Дочь: Феодосия Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Смерть
04.02.1883