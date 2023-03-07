Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения25.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1840
Отец: Филипп Васильев
Мать: Феодосия Анисимова
Бракосочетание
17.07.1859
Муж: Барыгин Фёдор Титов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов
Смерть
Неизвестно