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Евдокия Филиппова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1840

Отец: Филипп Васильев

Мать: Феодосия Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.07.1859

Муж: Барыгин Фёдор Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Барыгин Фёдор Титов

Смерть
Неизвестно
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