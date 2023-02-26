Агрипина Захарова
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
17.06.1877
Отец: Захарий Ермолаев
Мать: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1898
Муж: Василий Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнилиев
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнилиев
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнилиев
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнилиев
Смерть
Неизвестно