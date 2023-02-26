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Агрипина Захарова

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1877

Отец: Захарий Ермолаев

Мать: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1898

Муж: Василий Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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