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Василий Корнилиев

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1876

Отец: Корней Ефимов

Мать: Евдокия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1898

Жена: Агрипина Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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