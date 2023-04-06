Василий Корнилиев
Место рождения
Дата рождения05.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1876
Отец: Корней Ефимов
Мать: Евдокия Федотова
Бракосочетание
16.01.1898
Жена: Агрипина Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
Смерть
Неизвестно