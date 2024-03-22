Корней Ефимов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти07.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Овсянкин Ефим Карпов
Мать: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Корнилиева
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
05.04.1876
Сын: Василий Корнилиев
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
30.07.1879
Сын: Стефан Корнилиев
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федотова
Смерть
07.01.1883