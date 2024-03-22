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Корней Ефимов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

07.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Овсянкин Ефим Карпов

Мать: Параскева Тимофеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Корнилиева

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Василий Корнилиев

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1879

Сын: Стефан Корнилиев

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федотова

Смерть
07.01.1883
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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