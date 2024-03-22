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Анна Корнилиева

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.02.1873

Дата смерти

08.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873

Отец: Корней Ефимов

Мать: Евдокия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1891

Муж: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Алексей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

Рождение ребёнка
31.08.1896

Дочь: Анна Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Филипп Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Стефан Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Захарий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Елизавета Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

Рождение ребёнка
28.05.1903

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1904

Дочь: Ульяния Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Иоанн мл

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Иван Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1909

Сын: Яков Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1909
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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