Анна Корнилиева
Место рождения
Дата рождения01.02.1873
Дата смерти08.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873
Отец: Корней Ефимов
Мать: Евдокия Федотова
Бракосочетание
08.02.1891
Муж: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Алексей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
Рождение ребёнка
31.08.1896
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1897
Сын: Филипп Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1898
Сын: Стефан Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захарий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елизавета Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
Рождение ребёнка
28.05.1903
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1904
Дочь: Ульяния Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1906
Сын: Иоанн мл
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Иван Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1909
Сын: Яков Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1909
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких