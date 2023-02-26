Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Корнилиева

Отец ребёнка: Корней Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Василий Корнилиев

Отец ребёнка: Корней Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1879

Сын: Стефан Корнилиев

Отец ребёнка: Корней Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней Ефимов

Смерть
Неизвестно
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