Евдокия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Корнилиева
Отец ребёнка: Корней Ефимов
Рождение ребёнка
05.04.1876
Сын: Василий Корнилиев
Отец ребёнка: Корней Ефимов
Рождение ребёнка
30.07.1879
Сын: Стефан Корнилиев
Отец ребёнка: Корней Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней Ефимов
Смерть
Неизвестно