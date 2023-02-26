Филипп Ермолаев
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1838
Дата смерти26.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1838
Отец: Ермолай Сергеев
Мать: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Мелания Филиппова
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875
Сын: Семён Филиппов
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1877
Сын: Никита Филиппов
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1880
Сын: Илья Филиппов
Мать ребёнка: Устина Тимофеева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Тимофеева
Смерть
26.03.1880
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.