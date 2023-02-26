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Филипп Ермолаев

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1838

Дата смерти

26.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1838

Отец: Ермолай Сергеев

Мать: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Мелания Филиппова

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Прокопий Филиппов

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Семён Филиппов

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1877

Сын: Никита Филиппов

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1880

Сын: Илья Филиппов

Мать ребёнка: Устина Тимофеева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Тимофеева

Смерть
26.03.1880
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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