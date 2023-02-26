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Семён Филиппов

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Место рождения

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1875

Отец: Филипп Ермолаев

Мать: Устина Тимофеева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Ульяния Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1900

Сын: Николай Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Улита Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1906

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Яковлева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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