Семён Филиппов
Место рожденияд.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1875
Отец: Филипп Ермолаев
Мать: Устина Тимофеева
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1897
Жена: Ульяния Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1900
Сын: Николай Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Улита Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1906
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1910
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Яковлева
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно