Устина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

10.04.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1877

Сын: Никита Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1880

Сын: Илья Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Ермолаев

Смерть
10.04.1916
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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