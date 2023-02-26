Устина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти10.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1877
Сын: Никита Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1880
Сын: Илья Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Ермолаев
Смерть
10.04.1916
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.