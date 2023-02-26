Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти20.05.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1839
Жена: Марфа Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1844
Сын: Климент Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
27.10.1847
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
12.06.1849
Сын: Елисей Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
03.01.1852
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Бракосочетание
12.02.1856
Жена: Евгения Сафронова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1858
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Сафронова
Рождение ребёнка
19.08.1861
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Сафронова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Фёкла Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Сафронова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Савва Тимофеев
Мать ребёнка: Евгения Сафронова
Смерть
20.05.1873
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Феврония Тимофеева
Мать ребёнка: Евгения Сафронова