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Тимофей Васильев

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.05.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.
1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1839

Жена: Марфа Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1844

Сын: Климент Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1849

Сын: Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1852

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Евгения Сафронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1858

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1861

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фёкла Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Савва Тимофеев

Мать ребёнка: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.05.1873
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Феврония Тимофеева

Мать ребёнка: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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