Савва Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Евгения Сафронова
Бракосочетание
25.01.1891
Жена: Феодосия (Самсонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1892
Дочь: Ирина Саввина
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Георгий Саввин
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
12.04.1896
Сын: Иоанн Саввин
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Елена Саввина
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Ефимий Саввин
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Екатерина Саввина
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Мария Саввина
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
22.09.1910
Дочь: Пелагея Савельева
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Евдокия Саввина
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Тихон Савельев
Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)
Смерть
Неизвестно