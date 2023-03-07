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Савва Тимофеев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Евгения Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1891

Жена: Феодосия (Самсонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1892

Дочь: Ирина Саввина

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Георгий Саввин

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1896

Сын: Иоанн Саввин

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Елена Саввина

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Ефимий Саввин

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина Саввина

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Мария Саввина

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: Пелагея Савельева

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Евдокия Саввина

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Тихон Савельев

Мать ребёнка: Феодосия (Самсонова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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