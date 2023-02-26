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Феодосия (Самсонова)

Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
25.01.1891

Муж: Савва Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1892

Дочь: Ирина Саввина

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Георгий Саввин

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1896

Сын: Иоанн Саввин

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Елена Саввина

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Ефимий Саввин

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина Саввина

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Мария Саввина

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: Пелагея Савельева

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Тихон Савельев

Отец ребёнка: Савва Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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