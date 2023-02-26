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Евгения Сафронова

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1833

Дата смерти

30.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1833

Отец: Сафроний Григорьев

Мать: Дария (Кириллова)

Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Тимофей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1858

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1861

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фёкла Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Савва Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Феврония Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.12.1904
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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