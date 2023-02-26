Евгения Сафронова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1833
Дата смерти30.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1833
Отец: Сафроний Григорьев
Мать: Дария (Кириллова)
Бракосочетание
12.02.1856
Муж: Тимофей Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1858
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
19.08.1861
Дочь: Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Фёкла Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Савва Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Феврония Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Смерть
30.12.1904