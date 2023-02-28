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Дария (Кириллова)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Кирилл Малахов

Мать: Васса Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1833

Муж: Сафроний Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1833

Дочь: Евгения Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1837

Сын: Георгий Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Савва Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1843

Сын: Григорий Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1845

Дочь: Варвара Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1849

Дочь: Гликерия Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1852

Дочь: Елена Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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