Дария (Кириллова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Кирилл Малахов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
05.02.1833
Муж: Сафроний Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1833
Дочь: Евгения Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1837
Сын: Георгий Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Савва Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1843
Сын: Григорий Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1845
Дочь: Варвара Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1849
Дочь: Гликерия Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1852
Дочь: Елена Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно