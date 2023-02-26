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Прокопий Филиппов

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Филипп Ермолаев

Мать: Устина Тимофеева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Васса Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Рождение ребёнка
24.03.1896

Дочь: Мария Прокопова

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Исидор Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Владимир Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1903

Сын: Алексей Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1907

Сын: Фёдор Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1908

Сын: Игнатий Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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