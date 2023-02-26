Прокопий Филиппов
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Филипп Ермолаев
Мать: Устина Тимофеева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1892
Жена: Васса Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Рождение ребёнка
24.03.1896
Дочь: Мария Прокопова
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Исидор Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1901
Сын: Владимир Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1903
Сын: Алексей Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1907
Сын: Фёдор Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1908
Сын: Игнатий Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно