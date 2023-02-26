Мелания Филиппова
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Филипп Ермолаев
Мать: Устина Тимофеева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1882
Муж: Пётр Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1884
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
04.01.1886
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
24.07.1897
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Смерть
Неизвестно