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Мелания Филиппова

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Филипп Ермолаев

Мать: Устина Тимофеева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Пётр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1886

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1897

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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