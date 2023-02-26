Михаил Семёнов
Место рожденияд.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1908
Дата смерти21.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Отец: Семён Филиппов
Мать: Ульяния Яковлева
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1909
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.