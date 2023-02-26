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Михаил Семёнов

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Место рождения

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

21.02.1909

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Семён Филиппов

Мать: Ульяния Яковлева

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1909
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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