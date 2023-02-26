Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти14.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1800
Сын: Борис Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Константинов
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
18.06.1807
Дочь: Акилина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Константинов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Константинов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Ермолай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Константинов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кодратий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Константинов
Смерть
14.04.1835
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище