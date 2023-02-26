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Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

14.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1800

Сын: Борис Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Константинов

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
18.06.1807

Дочь: Акилина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Константинов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Константинов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Ермолай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Константинов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кодратий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Константинов

Смерть
14.04.1835
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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