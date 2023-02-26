Иван мл
Место рождениясельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1839
Дата смерти15.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1839
Отец: Борис Сергеев
Мать: Параскева мл
Бракосочетание
16.05.1855
Жена: Гликерия (Лукия) Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
28.01.1860
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
08.04.1862
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна мл
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Рождение ребёнка
24.03.1874
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова
Смерть
15.03.1900