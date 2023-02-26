Иван мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван мл

Иван мл

Место рождения

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1839

Дата смерти

15.03.1900

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

1857 г.р.
1860 г.р.
1862 г.р.
1863 г.р.
1867 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1839

Отец: Борис Сергеев

Мать: Параскева мл

Бракосочетание
16.05.1855

Жена: Гликерия (Лукия) Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
08.04.1862

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна мл

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Рождение ребёнка
24.03.1874

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Леонова

Смерть
15.03.1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.