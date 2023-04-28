Гликерия (Лукия) Леонова
Место рождения
Дата рождения28.11.1836
Дата смерти25.02.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1836
Отец: Леон Трофимов
Мать: Матрона Григорьева
Бракосочетание
16.05.1855
Муж: Иван мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
28.01.1860
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1862
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1874
Дочь: Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Иван мл
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.02.1910
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище