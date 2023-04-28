Гликерия (Лукия) Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Лукия) Леонова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.11.1836

Дата смерти

25.02.1910

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1793 г.р.

Муж

1839 г.р.

Дети

1857 г.р.
1860 г.р.
1862 г.р.
1863 г.р.
1867 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1836

Отец: Леон Трофимов

Мать: Матрона Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1855

Муж: Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иван мл

Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Иван мл

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1862

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна мл

Отец ребёнка: Иван мл

Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1874

Дочь: Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Иван мл

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.02.1910
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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