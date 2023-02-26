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Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.02.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Левоненко Иосиф Леонтиев

Отец ребёнка: Леон Трофимов

Рождение ребёнка
15.05.1832

Сын: Дмитрий Леонов

Отец ребёнка: Леон Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1836

Дочь: Гликерия (Лукия) Леонова

Отец ребёнка: Леон Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дария Леонова

Отец ребёнка: Леон Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефим Леонов

Отец ребёнка: Леон Трофимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1844

Дочь: Домна Леонова

Отец ребёнка: Леон Трофимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Трофимов

Смерть
07.02.1853
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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