Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти07.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Леон Трофимов
Рождение ребёнка
15.05.1832
Сын: Дмитрий Леонов
Отец ребёнка: Леон Трофимов
Рождение ребёнка
28.11.1836
Дочь: Гликерия (Лукия) Леонова
Отец ребёнка: Леон Трофимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дария Леонова
Отец ребёнка: Леон Трофимов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефим Леонов
Отец ребёнка: Леон Трофимов
Рождение ребёнка
До 1844
Дочь: Домна Леонова
Отец ребёнка: Леон Трофимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Трофимов
Смерть
07.02.1853