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Ефим Леонов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

31.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Леон Трофимов

Мать: Матрона Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1859

Жена: Агафия Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866

Сын: Яков Ефимов

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Косьма Ефимов

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Макарова Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1871

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1874

Сын: Белоусов Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1878

Сын: Исидор Ефимов

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Федора Ефимова

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.08.1892
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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