Ефим Леонов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти31.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Леон Трофимов
Мать: Матрона Григорьева
Бракосочетание
01.06.1859
Жена: Агафия Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Яков Ефимов
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Косьма Ефимов
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Макарова Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
12.08.1871
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
29.06.1874
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
30.01.1878
Сын: Исидор Ефимов
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Федора Ефимова
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Рождение ребёнка
20.10.1881
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Агафия Прохорова
Смерть
31.08.1892
Причина смерти: от натуральной