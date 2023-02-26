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Исидор Ефимов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1878

Отец: Ефим Леонов

Мать: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Парфений Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1900

Дочь: Анна Исидорова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1904

Дочь: Марфа Исидорова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Иоанн Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Георгий Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Семён (Сидоров)

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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