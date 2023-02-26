Исидор Ефимов
Место рождения
Дата рождения30.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1878
Отец: Ефим Леонов
Мать: Агафия Прохорова
Бракосочетание
31.01.1897
Жена: Евдокия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Парфений Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
25.07.1900
Дочь: Анна Исидорова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
12.06.1904
Дочь: Марфа Исидорова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
18.07.1905
Сын: Иоанн Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1907
Сын: Георгий Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Семён (Сидоров)
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно