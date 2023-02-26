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Евдокия Ильина

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Исидор Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Парфений Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1900

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1904

Дочь: Марфа Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Иоанн Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Георгий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Семён (Сидоров)

Отец ребёнка: Исидор Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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