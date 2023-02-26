Евдокия Ильина
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1897
Муж: Исидор Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Парфений Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Рождение ребёнка
25.07.1900
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Рождение ребёнка
12.06.1904
Дочь: Марфа Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Рождение ребёнка
18.07.1905
Сын: Иоанн Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Георгий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Семён (Сидоров)
Отец ребёнка: Исидор Ефимов
Смерть
Неизвестно