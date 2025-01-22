Агафия Прохорова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафия Прохорова

Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

27.08.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859

Муж: Ефим Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1863

Сын: Карп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Белоусов Косьма Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Макарова Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1871

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1874

Сын: Белоусов Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1878

Сын: Исидор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Федора Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.08.1908
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище

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