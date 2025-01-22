Агафия Прохорова
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти27.08.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859
Муж: Ефим Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1863
Сын: Карп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Макарова Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
12.08.1871
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
29.06.1874
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
30.01.1878
Сын: Исидор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Федора Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Рождение ребёнка
20.10.1881
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Леонов
Смерть
27.08.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище