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Васса Ефимова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1871

Отец: Ефим Леонов

Мать: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Фёдор Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Зинаида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1896

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1898

Дочь: Устина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Филиппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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