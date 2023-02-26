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Фёдор Филиппов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Васса Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Зинаида Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1896

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1898

Дочь: Устина Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Иосиф Фёдоров

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Васса Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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