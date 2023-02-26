Фёдор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Васса Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1890
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Зинаида Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Рождение ребёнка
24.11.1896
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Рождение ребёнка
28.09.1898
Дочь: Устина Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Рождение ребёнка
28.12.1900
Сын: Иосиф Фёдоров
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Васса Ефимова
Смерть
Неизвестно