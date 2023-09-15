Федора Ефимова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ефим Леонов
Мать: Агафия Прохорова
Бракосочетание
17.05.1899
Муж: Мирон Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1905
Сын: Иоанн Миронов
Отец ребёнка: Мирон Прохоров
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Пелагея Миронова
Отец ребёнка: Мирон Прохоров
Рождение ребёнка
17.10.1916
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон Прохоров
Смерть
Неизвестно