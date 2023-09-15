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Федора Ефимова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ефим Леонов

Мать: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1899

Муж: Мирон Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1905

Сын: Иоанн Миронов

Отец ребёнка: Мирон Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Пелагея Миронова

Отец ребёнка: Мирон Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1916

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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