Мирон Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон Прохоров

Мирон Прохоров

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874

Отец: Прохор (Богданов)

Мать: Фёкла Устинова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1899

Жена: Федора Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1905

Сын: Иоанн Миронов

Мать ребёнка: Федора Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Пелагея Миронова

Мать ребёнка: Федора Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1916

Сын: Иван Миронов

Мать ребёнка: Федора Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.