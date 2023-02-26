Мирон Прохоров
Место рождения
Дата рождения12.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874
Отец: Прохор (Богданов)
Мать: Фёкла Устинова
Бракосочетание
17.05.1899
Жена: Федора Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1905
Сын: Иоанн Миронов
Мать ребёнка: Федора Ефимова
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Пелагея Миронова
Мать ребёнка: Федора Ефимова
Рождение ребёнка
17.10.1916
Сын: Иван Миронов
Мать ребёнка: Федора Ефимова
Смерть
Неизвестно