Фёкла Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти24.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1871
Сын: Виктор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Богданов)
Рождение ребёнка
12.08.1874
Сын: Мирон Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Богданов)
Рождение ребёнка
02.06.1877
Сын: Фёдор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Богданов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор (Богданов)
Смерть
24.11.1881
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище