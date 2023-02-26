Фёкла Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

24.11.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Виктор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Богданов)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1874

Сын: Мирон Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Богданов)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1877

Сын: Фёдор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Богданов)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор (Богданов)

Смерть
24.11.1881
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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