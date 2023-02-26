Прохор (Богданов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти09.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1871
Сын: Виктор Прохоров
Мать ребёнка: Фёкла Устинова
Рождение ребёнка
12.08.1874
Сын: Мирон Прохоров
Мать ребёнка: Фёкла Устинова
Рождение ребёнка
02.06.1877
Сын: Фёдор Прохоров
Мать ребёнка: Фёкла Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Устинова
Смерть
09.05.1900
Причина смерти: от припадочной болезни