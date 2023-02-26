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Прохор (Богданов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

09.05.1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Виктор Прохоров

Мать ребёнка: Фёкла Устинова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1874

Сын: Мирон Прохоров

Мать ребёнка: Фёкла Устинова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1877

Сын: Фёдор Прохоров

Мать ребёнка: Фёкла Устинова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Устинова

Смерть
09.05.1900
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от припадочной болезни
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