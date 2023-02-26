Наталия Васильева
Место рожденияд.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1897
Муж: Гавриил Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никифоров
Смерть
Неизвестно