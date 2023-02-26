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Наталия Васильева

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Место рождения

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Гавриил Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никифоров

Смерть
Неизвестно
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