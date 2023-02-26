Иванова Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1903
Муж: Иванов Иван Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: (Иванова) Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Иванов Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иванов Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: (Иванова) Александра м
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
23.11.1910
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Иванов Пётр м
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
?.12.1912
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: (Иванова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно