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Иванова Евдокия Васильева

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: ?

Мать: ?

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1903

Муж: Иванов Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: (Иванова) Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Иванов Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: (Иванова) Александра м

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Иванов Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Иванов Пётр м

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Иванов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванов Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: (Иванова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно

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