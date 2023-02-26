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Иванов Иван Ефимов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

04.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1882

Отец: Ефим Ильин

Мать: Анастасия (Данилова)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1903

Жена: Иванова Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: Агрипина Иоаннова

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Иванов Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: Александра м

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Иванов Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Иванов Пётр м

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Иванов Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванов Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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