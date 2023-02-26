Иванов Иван Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения04.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1882
Отец: Ефим Ильин
Мать: Анастасия (Данилова)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: Агрипина Иоаннова
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Иванов Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: Александра м
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иванов Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1910
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Иванов Пётр м
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
?.12.1912
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно