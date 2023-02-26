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Ефим Ильин

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1842

Дата смерти

05.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Илья Сергеев

Мать: Екатерина (Богданова)

Бракосочетание
29.10.1861

Жена: Ирина Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Тихон Ефимов

Мать ребёнка: Ирина Прокопова

Бракосочетание
1879

Жена: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
04.09.1882

Сын: Иванов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Георгий Евфимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
14.08.1886

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
14.08.1886

Сын: Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
14.08.1894

Дочь: Ульяния Ефимова

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)

Смерть
05.01.1897
Причина смерти: от удара

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