Ефим Ильин
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1842
Дата смерти05.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Илья Сергеев
Мать: Екатерина (Богданова)
Бракосочетание
29.10.1861
Жена: Ирина Прокопова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Тихон Ефимов
Мать ребёнка: Ирина Прокопова
Бракосочетание
1879
Жена: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
04.09.1882
Сын: Иванов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
26.05.1885
Сын: Георгий Евфимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
14.08.1886
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
14.08.1886
Сын: Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Григорий Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
21.12.1891
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
14.08.1894
Дочь: Ульяния Ефимова
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Рождение ребёнка
1897
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Анастасия (Данилова)
Смерть
05.01.1897
Причина смерти: от удара