Андрей Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения14.08.1886
Дата смерти01.04.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886
Отец: Ефим Ильин
Мать: Анастасия (Данилова)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
01.04.1887
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище