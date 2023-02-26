Екатерина (Богданова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти?.02.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1837
Муж: Илья Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Сергеев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ефим Ильин
Отец ребёнка: Илья Сергеев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.03.1844
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Сергеев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.03.1846
Сын: Кодрат Ильин
Отец ребёнка: Илья Сергеев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Илья Сергеев
Рождение ребёнка
11.04.1856
Дочь: Ирина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.01.1860
Сын: Лаврентий
Отец ребёнка: не указан
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
?.02.1860
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..