Екатерина (Богданова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина (Богданова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

?.02.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Илья Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Сергеев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ефим Ильин

Отец ребёнка: Илья Сергеев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.03.1844

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Сергеев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.03.1846

Сын: Кодрат Ильин

Отец ребёнка: Илья Сергеев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Илья Сергеев

Рождение ребёнка
11.04.1856

Дочь: Ирина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.1860

Сын: Лаврентий

Отец ребёнка: не указан

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
?.02.1860
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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