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Илья Сергеев

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1813

Дата смерти

24.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сергей Семёнов

Мать: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Екатерина (Богданова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Яков Ильин

Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ефим Ильин

Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.03.1844

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.03.1846

Сын: Кодрат Ильин

Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.01.1848
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: убит деревом
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)

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