Илья Сергеев
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1813
Дата смерти24.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сергей Семёнов
Мать: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
07.02.1837
Жена: Екатерина (Богданова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Яков Ильин
Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ефим Ильин
Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.03.1844
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.03.1846
Сын: Кодрат Ильин
Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.01.1848
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: убит деревом
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иоанн Ильин
Мать ребёнка: Екатерина (Богданова)