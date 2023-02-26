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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1811
Сын: Трофим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..