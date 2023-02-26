Сергей Семёнов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1775
Дата смерти18.04.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1809
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1811
Сын: Трофим Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
18.04.1831
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..