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Сергей Семёнов

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1775

Дата смерти

18.04.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1809

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1811

Сын: Трофим Сергеев

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Сергеев

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
18.04.1831
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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