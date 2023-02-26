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Яков Ильин

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

08.10.1838

Дата смерти

04.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1838

Отец: Илья Сергеев

Мать: Екатерина (Богданова)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1869

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: Соломония Яковлева

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.02.1874

Сын: Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1876

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Анисия Ильина

Смерть
04.08.1888
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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