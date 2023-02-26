Яков Ильин
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения08.10.1838
Дата смерти04.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1838
Отец: Илья Сергеев
Мать: Екатерина (Богданова)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
04.11.1856
Жена: Анисия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1859
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1869
Сын: Никита Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: Соломония Яковлева
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.02.1874
Сын: Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1876
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Анисия Ильина
Смерть
04.08.1888
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..