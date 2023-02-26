Никита Яковлев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1869
Отец: Яков Ильин
Мать: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
08.11.1887
Жена: Ирина (Георгиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1888
Сын: Григорий Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1891
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.01.1893
Сын: Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.01.1895
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1900
Сын: Афанасий Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Александр Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Фёдор 2-й
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Фёдор 1-й
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.05.1910
Сын: Игнатий Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.12.1915
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно