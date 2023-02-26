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Никита Яковлев

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Яков Ильин

Мать: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Ирина (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1888

Сын: Григорий Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.01.1893

Сын: Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.01.1895

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Афанасий Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Александр Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Фёдор 2-й

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Фёдор 1-й

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Игнатий Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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