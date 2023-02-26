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Анисия Ильина

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Место рождения

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1836

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1869

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: Соломония Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.02.1874

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1876

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Смерть
1888
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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