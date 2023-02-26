Анисия Ильина
Место рожденияд.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.12.1836
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856
Муж: Яков Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1859
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1869
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: Соломония Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.02.1874
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1876
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Смерть
1888
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..