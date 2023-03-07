Ксения (Васса) Никитина
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти21.10.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никита Иванов
Мать: Елена Максимова
Бракосочетание
23.09.1834
Муж: Илья Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1836
Дочь: Анисия Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1837
Сын: Алексей Ильин
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иродион Ильин
Отец ребёнка: Илья Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Старина под Липой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1844
Дочь: Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848
Сын: Андрей Ильин
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.10.1852
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Солодкий Илья Ильин
Отец ребёнка: Илья Григорьев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.