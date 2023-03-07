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Ксения (Васса) Никитина

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

21.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никита Иванов

Мать: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.09.1834

Муж: Илья Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1836

Дочь: Анисия Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1837

Сын: Алексей Ильин

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иродион Ильин

Отец ребёнка: Илья Григорьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Старина под Липой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1844

Дочь: Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848

Сын: Андрей Ильин

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.10.1852
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
1865

Сын: Солодкий Илья Ильин

Отец ребёнка: Илья Григорьев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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