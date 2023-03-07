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Никита Иванов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

26.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1807

Сын: Корнилий Никитин

Мать ребёнка: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения (Васса) Никитина

Мать ребёнка: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1819

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1821

Сын: Пётр Никитин

Мать ребёнка: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1823

Дочь: Наталия Никитина

Мать ребёнка: Елена Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Елена Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Максимова

Смерть
26.06.1848
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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