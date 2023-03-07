Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти26.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1807
Сын: Корнилий Никитин
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения (Васса) Никитина
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
26.10.1819
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
28.06.1821
Сын: Пётр Никитин
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
28.08.1823
Дочь: Наталия Никитина
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Максимова
Смерть
26.06.1848
Причина смерти: от холеры