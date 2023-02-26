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Андрей Ильин

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.07.1848

Дата смерти

30.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1848

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Домника Андреева

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Николай ст

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Леонтий Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Евдоким Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1885

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София (Ильина)

Смерть
30.05.1903
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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