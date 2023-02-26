Андрей Ильин
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.07.1848
Дата смерти30.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1848
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Домника Андреева
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Николай ст
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
Рождение ребёнка
15.06.1880
Сын: Леонтий Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Евдоким Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1885
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1890
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София (Ильина)
Смерть
30.05.1903
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа