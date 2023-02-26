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Евдоким Андреев

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.07.1883

Дата смерти

02.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883

Отец: Андрей Ильин

Мать: София (Ильина)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1885
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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