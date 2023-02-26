Евдоким Андреев
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.07.1883
Дата смерти02.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883
Отец: Андрей Ильин
Мать: София (Ильина)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1885
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори